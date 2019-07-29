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Підсумки дня: 29 липня


У Зеленського заявили про створення коаліції,  долар впав до чергового мінімума та інші новини

Помер актор Рутгер Хауер Зеленський вимагає звільнити очільника поліції Дніпропетровської області
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