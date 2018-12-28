Підсумки дня: 28 грудня

ФСБ заявила про встановлене загородження між Кримом і материковою Україною

Фото: окупований Крим (wikimapia)

У Росії заявили, що на межі окупованого Криму і материкової України завершено будівництво загородження і налаштування системи сигналізаційних датчиків. У "кримському прикордонному управлінні ФСБ РФ повідомили, що розробка проекту почалася в 2015 році, а тепер комплекс введено в експлуатацію.

Також повідомляється, що інженерні споруди складаються з двох комплексів на відстані понад 60 кілометрів: перший складається з вібраційних датчиків, другий - з радіопроменевих датчиків із відеокамерами нічного бачення і можливістю відеотрансляції. У ФСБ стверджують, що будівництво загородження пов'язане з можливими спробами прориву диверсійно-розвідувальних груп з боку суміжної держави" та з метою припинення контрабанди.

Розенко розповів, скільком пенсіонерам підвищать пенсії з 1 січня

Фото: Павло Розенко (РБК-Україна)

Підвищення пенсій, заплановане з 1 січня 2019 року, торкнеться близько 2 мільйонів пенсіонерів. Про це заявив віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко. Віце-прем’єр розповів, що перерахунок за новою пенсійною програмою буде проводитися залежно від мінімальної зарплати.

"З 1 січня для пенсіонерів, і перше у нас - для півмільйона військових пенсіонерів - буде зроблено черговий перерахунок пенсії. У нас стартує нова пенсійна програма перерахунку пенсій залежно від мінімальної зарплати", - повідомив Розенко. Він додав, що перерахунок торкнеться людей, старших 65 років, з відповідним стажем.

Українські бійці на Донбасі взяли в полон бойовика

Колаж РБК-Україна

Військовослужбовці з ООС взяли в полон члена одного з терористичних угруповань на Донбасі. Полоненого передано співробітникам СБУ. Як повідомляється, в четвер, 27 грудня, бійці ООС з одної з механізованих бригад, на лінії зіткнення під час виконання бойового завдання зловили бойовика. Він виявився жителем Горлівки і колишнім співробітником МВС.

"Полоненим виявився 35-річний житель Горлівки, колишній співробітник органів МВС. До 2016 року проходив службу в незаконних військових формуваннях, отримав поранення і був комісований за станом здоров'я. У листопаді 2018 році знову був покликаний по мобілізації окупаційною владою", - сказано в повідомленні прес-служби ООС.

У Києві жорстоко побили Дзідзьо

Колаж РБК-Україна

У Києві побили Дзідзьо (DZIDZIO). Інцидент стався в п'ятницю, 28 грудня, на вулиці Хвойки, 15/15 біля будівлі радіокомпанії "Тавр". На популярного артиста вранці напали невідомі і завдали тілесні ушкодження. Після нападу бандити втекли на двох автомобілях Mercedes.

З 7 до 10 ранку Дзідзьо повинен був вести разом з Юлією Короповою ранкове шоу на "Хіт FM". Але в ефір Михайло Хома так і не вийшов.

Також повідомляється, що один з нападників погрожував артисту раніше.

На США обрушився сніговий шторм (фото)

Фото: сніговий шторм в США (AP)

В США через сильну снігову бурю було скасовано 865 авіарейсів, ще 7 тис. рейсів були затримані. Метеорологи оприлюднили попередження про небезпеку бурі і заметілі для штатів Канзас, Небраска, Північна Дакота, Південна Дакота і Міннесота. Також повідомляється, що через стихію загинуло щонайменше двоє людей. Один з них потрапив в ДТП через складну ситуацію на дорозі.

В той же час Користувачі соцмереж діляться фотографіями того, що відбувається.