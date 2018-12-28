Итоги дня: 28 декабря

ФСБ заявила о построенном заграждении между Крымом и материковой Украиной

Фото: оккупированный Крым (wikimapia)

В России заявили, что на границе оккупированного Крыма и материковой Украины завершено строительство заграждения и настройка системы сигнализационных датчиков. В "крымском пограничном управлении" ФСБ РФ сообщили, что разработка проекта началась в 2015 году, а теперь комплекс введен в эксплуатацию.

Также сообщается, что инженерные сооружения состоят из двух комплексов на расстоянии более 60 километров: первый состоит из вибрационных датчиков, второй - из радиолучевых датчиков с видеокамерами ночного видения и возможностью видеотрансляции. В ФСБ утверждают, что строительство заграждения связано с "возможными попытками прорыва диверсионно-разведывательных групп со стороны сопредельного государства" и с целью пресечения контрабанды.

Розенко рассказал, скольким пенсионерам повысят пенсии с 1 января

Фото: Павел Розенко (РБК-Украина)

Повышение пенсий, запланированное с 1 января 2019 года, затронет около 2 миллионов пенсионеров. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко. Он рассказал, что перерасчет по новой пенсионной программе будет производиться в зависимости от минимальной зарплаты.

"С 1 января для пенсионеров, и первое у нас - для полумиллиона военных пенсионеров - будет сделан очередной перерасчет пенсии. У нас стартует новая пенсионная программа перерасчета пенсий в зависимости от минимальной зарплаты", - сообщил Розенко. Он добавил, что перерасчет коснется людей, старше 65 лет, с соответствующим стажем.

Украинские бойцы на Донбассе взяли в плен боевика

Коллаж РБК-Украина

Военнослужащие из ООС взяли в плен члена одной из террористических группировок на Донбассе. Пленный передан сотрудникам СБУ.

Как сообщается, в четверг, 27 декабря, бойцы ООС одной из механизированных бригад, на линии соприкосновения во время выполнения боевого задания поймали боевика. Он оказался жителем Горловки и бывшим сотрудником МВД.

"Пленным оказался 35-летний житель Горловки, бывший сотрудник органов МВД. До 2016 года проходил службу в незаконных военных формированиях, получил ранение и был комиссован по состоянию здоровья. В ноябре 2018 году снова был призван по мобилизации оккупационной властью", - сказано в сообщении пресс-службы ООС.

В Киеве жестоко избили Дзидзьо

Коллаж РБК-Украина

В Киеве избили Дзидзьо (DZIDZIO). Инцидент произошел в пятницу, 28 декабря, на улице Хвойки, 15/15 возле здания радиокомпании "Тавр". На популярного артиста утром напали неизвестные и нанесли телесные повреждения. После нападения бандиты скрылись на двух автомобилях Mercedes.

С 7 до 10 утра Дзидзьо должен был вести вместе с Юлией Карповой утреннее шоу на "Хіт FM". Но в эфир Михаил Хома так и не вышел.

Также сообщается, что один из нападавших угрожал артисту ранее.

На США обрушился снежный шторм (фото)

Фото: снежный шторм в США (AP)

В США из-за сильного снежного шторма были отменены 865 авиарейсов, еще 7 тыс. рейсов были задержаны. Метеорологи обнародовали предупреждение об опасности бури и метелей для штатов Канзас, Небраска, Северная Дакота, Южная Дакота и Миннесота. Также сообщается, что из-за стихии погибли как минимум двое людей. Один из них попал в ДТП из-за сложной обстановки на дороге.

Тем временем Пользователи соцсетей делятся фотографиями происходящего.