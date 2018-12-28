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На США обрушився сніговий шторм

Новини » Надзвичайні події    28.12.2018 - 09:44
На США обрушився сніговий шторм
Фото: сніговий шторм в США (AP)

Скасовані 865 авіарейсів, ще 7 тис. рейсів були затримані

У п'ятницю, 28 грудня, в США через сильну сніжну бурю загинули щонайменше дві людини. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на USA Today.

Повідомляється, що один із загиблих потрапив у ДТП через складну ситуацію на дорогах.

Також видання пише, що скасовані 865 авіарейсів, ще 7 тис. рейсів були затримані. Метеорологи оприлюднили попередження про небезпеку бурі і заметілі для штатів Канзас, Небраска, Північна Дакота, Південна Дакота і Міннесота.

Нагадаємо, на південному сході США в неділю, 9 грудня через потужні снігопади без світла залишилися 380 тис. будинків.

Зазначимо, що станом на ранок 28 грудня в Україні забезпечений проїзд по дорогах державного значення.

Повідомлялося, що покриття на дорогах в більшості областей мокре і частково засніжене. У нічний час періодично виникали труднощі в русі в Полтавській області (М-22 Полтава - Олександрія, Н-08 Бориспіль - Дніпро - Запоріжжя - Маріуполь у Кременчуцькому районі та М-31 Дніпро - Царичанка - Кобеляки - Решетилівка в районі міста Кобеляки).

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