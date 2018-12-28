Розенко розповів, скільком пенсіонерам підвищать пенсії з 1 січня

Фото: Павло Розенко (РБК-Україна)

Розмір пенсійних виплат збільшиться приблизно на 157 гривень

Підвищення пенсій, заплановане з 1 січня 2019 року, торкнеться близько 2 мільйонів пенсіонерів. Про це заявив віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко, передає РБК-Україна з посиланням на "112 Україна".

Віце-прем’єр розповів, що перерахунок за новою пенсійною програмою буде проводитися залежно від мінімальної зарплати.

"З 1 січня для пенсіонерів, і перше у нас - для півмільйона військових пенсіонерів - буде зроблено черговий перерахунок пенсії. У нас стартує нова пенсійна програма перерахунку пенсій залежно від мінімальної зарплати", - повідомив Розенко.

Він додав, що перерахунок торкнеться людей, старших 65 років, з відповідним стажем.

"Це стосуватиметься приблизно 2 млн пенсіонерів, яким із 1 січня будуть перераховані пенсії. Це люди, які мають 65 років і мають трудовий стаж 35 років - у чоловіків, 30 років - у жінок. Цим людям розмір пенсійних виплат буде збільшено на 157 грн приблизно", - розповів він.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України затвердив порядок фінансового аудиту Пенсійного фонду та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування.