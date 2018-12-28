ФСБ заявила про встановлення загородження між Кримом і материковою Україною

Фото: окупований Крим (wikimapia)

Загородження складається з двох комплексів на відстані понад 60 кілометрів

У Росії заявили, що на межі окупованого Криму і материкової України завершено будівництво загородження і налаштування системи сигналізаційних датчиків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

У "кримському прикордонному управлінні ФСБ РФ заявили, що розробка проекту почалася в 2015 році, а тепер комплекс введено в експлуатацію.

Також повідомляється, що інженерні споруди складаються з двох комплексів на відстані понад 60 кілометрів: перший складається з вібраційних датчиків, другий - з радіопроменевих датчиків із відеокамерами нічного бачення і можливістю відеотрансляції.

У ФСБ стверджують, що будівництво загородження пов'язане з можливими спробами прориву диверсійно-розвідувальних груп з боку суміжної держави" та з метою припинення контрабанди.

Нагадаємо, 27 грудня військово-повітряні сили РФ перехопили літак радіоелектронної розвідки Boeing RC-135V Військово-повітряних сил США, який вранці розпочав патрулювання поблизу окупованого півострова Крим.