Німеччина видала дозвіл на будівництво "Північного потоку-2"

Сьогодні компанія отримала дозвіл на будівництво та експлуатацію газопроводу

Сьогодні, 27 березня, компанія "Північний потік-2" (Nord Stream-2 AG) отримала дозвіл на будівництво та експлуатацію газопроводу в німецькій ВЕЗ. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Повідомляється, що Федеральне відомство з судноплавства і гідрографії видало дозвіл на будівництво 30 км ділянки згідно з Гірничим законом Німеччини.

"Ми раді, що всі необхідні дозволи для німецької ділянки загальною протяжністю 85 км отримано", - сказав менеджер з отримання дозволів в Німеччині Nord Stream-2 AG Йенс Ланге.

Згідно з інформацією на сайті компанії, процедури отримання дозволів в інших чотирьох країнах вздовж маршруту газопроводу - Росії, Фінляндії, Швеції і Данії, йдуть за графіком. Дозволи, які залишилися, компанія може отримати у найближчі місяці до початку будівництва у 2018 році.

Нагадаємо, при цьому 21 березня депутати Європейського парламенту підтримали зміни в газові директиви, які повинні перешкодити будівництву газопроводу "Північний потік-2".

Раніше глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявляв, що Німеччина може видати остаточний дозвіл на будівництво газопроводу "Північний потік-2" в березні 2018 року. 31 січня Німеччина дозволила будівництво "Північного потоку-2" у своїх територіальних водах.

Зокрема, компанія Nord Stream 2 AG отримала дозвіл на будівництво та експлуатацію морської частини газопроводу в німецьких територіальних водах і сухопутній частині в районі Любмина. У компанії підкреслили, що гірське відомство Штральзунда дозволив будівництво 55 км ділянки газопроводу у відповідності з законом про енергетичної промисловості.