Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Німеччина видала дозвіл на будівництво "Північного потоку-2"

НовиниЕнергетика    27.03.2018 - 14:24
Фото: газопровід "Північний потік" (gazprom.ru)
Фото: газопровід "Північний потік" (gazprom.ru)

Сьогодні компанія отримала дозвіл на будівництво та експлуатацію газопроводу

Сьогодні, 27 березня, компанія "Північний потік-2" (Nord Stream-2 AG) отримала дозвіл на будівництво та експлуатацію газопроводу в німецькій ВЕЗ. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Повідомляється, що Федеральне відомство з судноплавства і гідрографії видало дозвіл на будівництво 30 км ділянки згідно з Гірничим законом Німеччини.

"Ми раді, що всі необхідні дозволи для німецької ділянки загальною протяжністю 85 км отримано", - сказав менеджер з отримання дозволів в Німеччині Nord Stream-2 AG Йенс Ланге.

Згідно з інформацією на сайті компанії, процедури отримання дозволів в інших чотирьох країнах вздовж маршруту газопроводу - Росії, Фінляндії, Швеції і Данії, йдуть за графіком. Дозволи, які залишилися, компанія може отримати у найближчі місяці до початку будівництва у 2018 році.

Нагадаємо, при цьому 21 березня депутати Європейського парламенту підтримали зміни в газові директиви, які повинні перешкодити будівництву газопроводу "Північний потік-2".

Раніше глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявляв, що Німеччина може видати остаточний дозвіл на будівництво газопроводу "Північний потік-2" в березні 2018 року. 31 січня Німеччина дозволила будівництво "Північного потоку-2" у своїх територіальних водах.

Зокрема, компанія Nord Stream 2 AG отримала дозвіл на будівництво та експлуатацію морської частини газопроводу в німецьких територіальних водах і сухопутній частині в районі Любмина. У компанії підкреслили, що гірське відомство Штральзунда дозволив будівництво 55 км ділянки газопроводу у відповідності з законом про енергетичної промисловості.

Німеччина вітає домовленість про перемир'я на Донбасі Комітет Європарламенту посилив умови використання морських газопроводів
Теги публікації: Германия, Северный поток-2, газопровод  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
Історик з РФ пояснив, чому українська мова перевершує російський
"Наші діти горіли, а ми просто спостерігали": родичі загиблих розповіли про пожежу в Кемерово
У Києві співробітник патрульної поліції оригінально покарав порушників ПДР (відео)
Пожежа в Кемерово: у Києві під посольство Росії принесли квіти та іграшки (фото)
On Top