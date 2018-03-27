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"Нафтогаз" і "Газпром" розпочали переговори про розірвання контрактів на постачання газу

НовиниЕнергетика    27.03.2018 - 15:35
Фото: "Нафтогаз" і "Газпром" (колаж РБК-Україна)
Фото: "Нафтогаз" і "Газпром" (колаж РБК-Україна)

Компанії офіційно розпочали переговори про розірвання контрактів на постачання і транзит

Російський "Газпром" і "Нафтогаз України" офіційно розпочали переговори про розірвання контрактів на поставку і транзит газу. Про це повідомив заступник голови правління "Газпрому" Олександр Медведєв, передають російські ЗМІ.

"Так, дійсно, минулого тижня відбулася зустріч "Газпрому" і "Нафтогазу України", переговорний процес в рамках процедури щодо розірвання контрактів на постачання і транзит газу почався", - сказав Медведєв.

За його словами, "Газпром" ще раз повідомив "Нафтогаз", що буде оскаржувати рішення Стокгольмського арбітражу щодо транзитного контракту. Крім того, Медведєв додав, що апеляція у цій справі буде подана до кінця березня.

Нагадаємо, "Газпром" 21 березня подав до Апеляційного суду округу Свеа (Швеція) клопотання про часткове скасування остаточного рішення по арбітражному розгляду з "Нафтогазом України" про постачання газу. Крім того, 20 березня повідомлялося, що "Газпром" не визнав правомірність штрафу, накладеного на компанію Антимонопольним комітетом України і готує у зв'язку з цим новий позов у міжнародний арбітраж.

Як відомо, київський апеляційний господарський суд відмовив у задоволенні скарги на штраф АМКУ, накладений на російського газового монополіста "Газпром". Відповідне рішення було прийнято судом 13 березня 2018 року. Згідно з документом, до 2017 року суд зобов'язав "Газпром" сплатити до державного бюджету України понад 171 млрд гривень штрафних санкцій за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

 

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Теги публікації: Газпром, Нафтогаз України  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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