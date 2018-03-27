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Телеканал ZIK звернувся за допомогою до "Національних дружин"

НовиниПолітика    27.03.2018 - 14:34
Фото: "Національні дружини" (facebook.com-ndrugua)
Фото: "Національні дружини" (facebook.com-ndrugua)

Канал стверджує, що готується його захоплення

Громадська організація "Національні дружини" заявляє про те, що до неї за захистом звернувся телеканал ZIK. Про це йдеться в заяві організації в Facebook.

Фото: "Національні дружини" патрулюють будівлю телеканалу ZIK    (facebook.com-ndrugua)

"Нацдружины" опублікували лист заступника директора телеканалу, в якому він заявляє про підготовку захоплення ЗМІ та відсутність реакції на звернення каналу з боку правоохоронних органів.

При цьому заступник директора не уточнює, хто саме може спробувати здійснити рейдерське захоплення і звертається до голови організації з проханням забезпечити охорону будівлі.

 

Увага - Заява! Національні Дружини беруть під свій захист телеканал ZIK. Свобода потребує захисту. Свобода слова -...

Опубліковано Національні Дружини 27 березень 2018 р.

Нагадаємо, раніше координатор "Національних дружин" Ігор Михайленко заявив про те, що члени організації не будуть патрулювати вулиці країни зі зброєю.

Він зазначив, що при вступі в організацію у кожного претендента запитують інформацію про наявність зброї та дозволи на його носіння.

Крім того, діяльність "дружинників", за його словами, спрямована не стільки на патрулювання вулиць як таких, скільки на припинення незаконного вилову риби, протидія несанкціоновану вирубку лісу і боротьбу з місцями нелегального продажу алкоголю.

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Теги публікації: Азов  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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