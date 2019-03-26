ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Набув чинності закон про визнання воїнів УПА учасниками бойових дій

Новини » Суспільство    26.03.2019 - 08:43
Набув чинності закон про визнання воїнів УПА учасниками бойових дій
Ілюстративне фото (facebook.com/maryankushnyr)

Закон про визнання воїнів УПА вступив набув чинності з 26 березня

В Україні 26 березня набув чинності закон про визнання воїнів Української повстанської армії (УПА) учасниками бойових дій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію на сайті Верховної ради.

Згідно з законом, статус учасника бойових дій надається учасникам збройної боротьби за незалежність України у XX столітті, зокрема, у складі УПА, Української повстанської армії отамана Тараса Боровця (Бульби) "Поліська Січ", Української народної революційної армії (УНРА), озброєних підрозділів ОУН і т. д.

Також документ встановлює, що порядок надання статусу учасника бойових дій воїнам УПА встановить Кабінет міністрів України.

Нагадаємо, Верховна рада надала воїнам УПА статус учасників бойових дій в грудні 2018 року. Відповідний закон ухвалили після кількох невдалих спроб.

Відзначимо, в лютому 2019 року президент Польщі Анджей Дуда звинуватив Українську повстанську армію і дивізію СС "Галичина" у знищенні польського села Гута Пеняцька (тепер Бродівський район, Львівська область) в 1944 році. Крім того, він назвав українських націоналістів "союзниками Гітлера".

 

Польща розраховує на допуск до ексгумаційних робіт у Гуті Пеняцькій
Вибори 2019 Вибори 2019: головні новини дня Рейтинги кандидатів
Новини України статусУПА
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся