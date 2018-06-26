Підсумки дня: 26 червня

Рада ЄС затвердила 1 млрд євро допомоги для України



Рада Європейського Союзу затвердила виділення Україні 1 млрд євро макрофінансової допомоги. Про це повідомляє прес-служба Ради Європейського Союзу (ЄС) у своєму Twitter. "Сьогодні Рада ЄС схвалила 1 млрд євро нових кредитів для покриття фінансових потреб України та підтримки економічної стабілізації і програми структурних реформ", - йдеться у повідомленні. Після сьогоднішнього рішення Європейська комісія, консультуючись із Радою ЄС, підготує меморандум про надання допомоги. Меморандум потребує ратифікації українського парламента.



У Кремлі заявили, що не мають наміру звільняти Сенцова на прохання генсека Ради Європи



Український політв'язень, режисер Олег Сенцов не може бути помилувано на підставі прохання, направленого від імені генерального секретаря Ради Європи Торбйорна Ягланда. Про це заявив прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков. "Ви знаєте, що таке прохання з точки зору російського законодавства не може стати підставою для якихось дій, тому що ви знаєте, яка процедура помилування в Російській Федерації", - сказав Пєсков.



Принц Вільям прибув в Ізраїль з історичним візитом



Спадкоємець британського престолу герцог Кембриджський Вільям продовжує перший офіційний візит в Ізраїль і палестинські території. Як повідомляється, прибувши з сусідньої Йорданії, герцог Кембриджський приземлився в ізраїльському аеропорту Бен-Гуріон, а потім відправився в Єрусалим. Візит принца Вільяма є неполітичним. У той же час він є першим з королівського сімейства, хто побував на святій землі.



У Києві розгромили табір ромів: активісти зробили жорстку заяву



У Києві активісти розгромили табір ромів. Про це розповіли представники організації "Немезіда". "Нещодавно наші активісти за скаргами місцевих жителів відвідали черговий циганський табір у лісі біля метро "Академмістечко", де розташувалися більше двадцяти циганских халуп", - зазначили в націоналістичній організації. За словами активістів, роми "за звичаєм розвели смітник і наркопритон, що зовсім не влаштовувало місцевих мешканців, які звикли гуляти в лісі або поруч з дитячим майданчиком".



Квитків немає: українці скаржаться, що на курортні напрямки продано все до серпня



Українці скаржаться на те, що в залізничних касах неможливо купити квитки на курортні напрямки. Мешканці України стверджують, що в залізничних касах відсутні квитки на курортні напрямки аж до початку серпня. При цьому, касири відзначають, що влітку завжди попит більше і потрібно купувати квитки заздалегідь. Деякі займають черги біля кас ще вночі, щоб встигнути купити квиток, як тільки відкриється попередній продаж за 45 діб до відправлення.