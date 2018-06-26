Итоги дня: 26 июня

Совет ЕС утвердил 1 млрд евро помощи для Украины



Совет Европейского Союза утвердил выделение Украине 1 млрд евро макрофинансовой помощи. Об этом сообщает пресс-служба Совета Европейского Союза (ЕС) в своем Twitter. "Сегодня Совет ЕС одобрил 1 млрд евро новых кредитов для покрытия финансовых потребностей Украины и поддержки экономической стабилизации и программы структурных реформ", - говорится в сообщении. После сегодняшнего решения Европейская комиссия, консультируясь с Советом ЕС, подготовит меморандум о предоставлении помощи. Меморандум требует ратификации украинского парламента.



В Кремле заявили, что не намерены освобождать Сенцова по просьбе генсека Совета Европы



Украинский политзаключенный, режиссер Олег Сенцов не может быть помилован на основании прошения, направленного от имени генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков. "Вы знаете, что подобная просьба с точки зрения российского законодательства не может стать основанием для каких-то действий, потому что вы знаете, какая процедура помилования в Российской Федерации", - сказал Песков.



Принц Уильям прибыл в Израиль с историческим визитом



Наследник британского престола герцог Кембриджский Уильям продолжает первый официальный визит в Израиль и палестинские территории. Прибыв из соседней Иордании, герцог Кембриджский приземлился в израильском аэропорту Бен-Гурион, а затем отправился в Иерусалим. Визит принца Уильяма является неполитичным. В то же время он является первым из королевского семейства, кто побывал на святой земле.



В Киеве разгромили табор ромов: активисты сделали жесткое заявление



В Киеве активисты разгромили табор ромов. Об этом рассказали представители организации "Немезида". "Недавно наши активисты по жалобам местных жителей посетили очередной цыганский лагерь в лесу у метро "Академгородок", где расположились более двадцати цыганских халуп", - отметили в националистической организации. По словам активистов, ромы "по обычаю развели помойку и наркопритон, что совершенно не устраивало местных жителей, которые привыкли гулять в лесу или рядом с детской площадкой".



Билетов нет: украинцы жалуются, что на курортные направления продано все до августа



Украинцы жалуются на то, что в железнодорожных кассах невозможно купить билеты на курортные направления. Жители Украины утверждают, что в железнодорожных кассах отсутствуют билеты на курортные направления вплоть до начала августа. При этом, кассиры отмечают, что летом всегда спрос больше и нужно покупать билеты заранее. Некоторые занимают очереди возле касс еще ночью, чтобы успеть купить билет, как только откроется предварительная продажа за 45 суток до отправления.