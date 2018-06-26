Принц Вільям прибув в Ізраїль з історичним візитом

Візит принца Вільяма є неполітичним

Спадкоємець британського престолу герцог Кембриджський Вільям почав у понеділок, 25 червня, перший офіційний візит в Ізраїль і палестинські території. Про це повідомляє Associated Press.

Як повідомляється, прибувши з сусідньої Йорданії, герцог Кембриджський приземлився в ізраїльському аеропорту Бен-Гуріон, а потім відправився в Єрусалим.

Візит принца Вільяма є неполітичним. У той же час він є першим з королівського сімейства, хто побував на святій землі.

Поїздка Вільяма присвячена в основному технологіям і загальним ізраїльсько-арабським проектам.

За інформацією Reuters, принц також зустрінеться з ізраїльськими і палестинськими лідерами та відвідає визначні пам'ятки Єрусалима.

У вівторок Вільям відвідає меморіал пам'яті жертв Голокосту в Єрусалимі.

Три десятиліття британського правління в регіоні між двома світовими війнами допомогли встановити деякі лінії розлому ізраїльсько-палестинського конфлікту. Завершення мандата Великобританії в Палестині 1948 призвело до остаточного створення Ізраїлю і Йорданії. З тих пір Великобританія разом з США є посередником у мирних зусиль.

Нагадаємо, раніше Великобританія підтримала звинувачення Ізраїлю на адресу Ірану.

Тоді в уряді Британії заявили, що "життєво важливо переконатися, що Іран дотримується умов угоди і що ядерна програма Ірану виключно мирна".