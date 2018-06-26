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Рада ЄС затвердила 1 млрд євро допомоги для України

НовиниФінанси    26.06.2018 - 12:14
Фото: Європейська рада (flickr.com eeas)
Фото: Європейська рада (flickr.com eeas)

Після сьогоднішнього рішення Єврокомісія, консультуючись із Радою ЄС, підготує меморандум про надання допомоги

Рада Європейського Союзу затвердила виділення Україні 1 млрд євро макрофінансової допомоги. Про це повідомляє прес-служба Ради Європейського Союзу (ЄС) у своєму Twitter.

"Сьогодні Рада ЄС схвалила 1 млрд євро нових кредитів для покриття фінансових потреб України та підтримки економічної стабілізації і програми структурних реформ", - йдеться у повідомленні.

Фото: скрін зі сторінки ради ЄС у Twitter

Як зазначається, після сьогоднішнього рішення Європейська комісія, консультуючись із Радою ЄС, підготує меморандум про надання допомоги. Меморандум потребує ратифікації українського парламенту.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Європейський парламент проголосував за надання Україні макрофінпомощі в 1 млрд євро.

Також додамо, що 29 травня 2018 року Рада Європейського Союзу схвалила виділення Україні четвертої програми макрофінансової допомоги Україні об'ємом в 1 млрд євро. Це було затверджено на рівні консулів.

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Теги публікації: Україна, Рада Європи, финпомощь  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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