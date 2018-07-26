Підсумки дня: 26 липня

Британія надала політичний притулок екс-голові "Укрспецекспорту"

Колишній керівник компанії "Укрспецекспорт" Сергій Бондарчук, якого підозрюють у розкраданні 7,5 млн доларів держмайна, отримав політичний притулок у Великобританії. Про це повідомив заступник голови Генпрокуратури Євген Єнін. Він підкреслив, що таке рішення прийняв суд попри зусилля українських та британських прокурорів.

Суд взяв під варту водія Hummer, який насмерть збив дитину у Києві

Водія Hummer Кирила Островського, котрий у Печерському районі Києва насмерть збив 10-річну дівчинку та намагався втекти з місця аварії, взято під варту. Відповідне рішення сьогодні, 26 липня 2018 року, ухвалив Шевченківський районний суд Києва. Рішенням суду 23-річному підозрюваному обрано тримання під вартою до 21 вересня 2018 року. Також суд зазначив, що Островського арештовано без права застави.

СБУ оприлюднила досьє найманців ПВК "Вагнера", які воювали у Сирії

СБУ ідентифікувала 206 найманців російської Приватної військової компанії (ПВК) "Вагнера", які брали участь у воєнних діях в Сирії в лютому цього року. Про це повідомив на брифінгу в Києві керівник апарату СБУ Ігор Гуськов. У СБУ повідомляють, що у лютому 2018 року з’явилася інформація про втрати ПВК "Вагнера" на території Сирії під час так званого "пригожинського наступу" у сирійській провінції Дейр-ез-Зор. Як зазначається, не менше 80 з них загинули, ще майже 100 отримало поранення різного ступеню важкості.





Колишній військовий підпалив себе біля будівлі Міноборони в Києві

Колишній військовослужбовець Збройних сил України Сергій Ульянов підпалив себе біля будівлі Міністерства оборони. Йому намагалися перешкодити підпалити себе, але чоловік зміг вирватися. Екс-військовий облив себе рідиною і підніс вогонь, проте його оперативно повалили на землю і загасили. Відзначається, що таким способом чоловік вирішив вплинути на суд.

У Полтавській області через негоду госпіталізовані кілька людей

У Кременчуці Полтавської області в середу, 25 липня, під час урагану на батьків з дворічною дитиною прямо на дитячому майданчику впало дерево. Постраждалих в результаті падіння дерева батька, матір та дворічну дитину госпіталізували. В цей же день у полтавську лікарні після удару блискавки був госпіталізований чоловік.

Відома нардеп несподівано вийшла заміж (фото)

Нардеп від партії "Народний фронт", голова комітету з питань свободи слова та інформаційної політики у Верховній Раді Вікторія Сюмар вийшла заміж. Це другий шлюб народної обраниці. Чоловіком народного депутата став колишній перший заступник мера Ірпеня, активіст Дмитро Христюк.