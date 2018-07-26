Британія надала політичний притулок екс-голові "Укрспецекспорту"

Бондарчук отримав притулок 17 липня

Колишній керівник компанії "Укрспецекспорт" Сергій Бондарчук, якого підозрюють у розкраданні 7,5 млн доларів держмайна, отримав політичний притулок у Великобританії. Про це повідомив заступник голови Генпрокуратури Євген Єнін у своєму Facebook.

Єнін підкреслив, що таке рішення прийняв суд попри зусилля українських та британських прокурорів.

"Прикро, що британський суд такий притулок надав, попри зусилля українських та британських прокурорів", - зазначив Єнін.

За інформацією замгенпрокурора, Бондарчуку надали притулок 17 липня.

Нагадаємо, в кінці січня 2015 року ГПУ оголосила підозру Бондарчуку за фактом незаконного заволодіння державними коштами в сумі 7,4 млн доларів.

Бондарчук тоді заявив, що "не має ніякого відношення до оприлюднених звинувачень".

У березні 2017 року екс-керівник ДП "Укрспецекспорт" був арештований у Лондоні, суд повинен був прийняти рішення про екстрадицію Бондарчука.

Однак незабаром його випустили під заставу.