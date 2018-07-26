СБУ оприлюднила досьє найманців ПВК "Вагнера", які воювали у Сирії

Не менше 80 з них загинули, ще майже 100 отримало поранення різного ступеню важкості

СБУ ідентифікувала 206 найманців російської Приватної військової компанії (ПВК) "Вагнера", які брали участь у воєнних діях в Сирії в лютому цього року. Про це повідомив на брифінгу в Києві керівник апарату СБУ Ігор Гуськов, повідомляє прес-служба СБУ.

У СБУ повідомляють, що у лютому 2018 року з’явилася інформація про втрати ПВК "Вагнера" на території Сирії під час так званого "пригожинського наступу" у сирійській провінції Дейр-ез-Зор.

Як зазначається, не менше 80 з них загинули, ще майже 100 отримало поранення різного ступеню важкості.

"Російська влада свідомо вводить в оману не лише світове, а й російське суспільство стосовно ПВК "Вагнера" та жертв серед них. СБУ встановила та ідентифікувала особи 206 найманців Приватної військової компанії "Вагнера", які безпосередньо брали участь у так званому наступі в Сирії в лютому місяці", - сказав Гуськов.

Він також поінформував, що на сайті СБУ буде оприлюднено досьє на іноземних громадян, які брали участь у сирійській війні, зокрема щодо 11 громадян Білорусі, 4 - Молдови, по одному - з Казахстану та Вірменії та двоє громадян Сирії, які мають подвійне громадянство, зокрема і російське.

Також СБУ встановила особу бойовика, який причетний до збиття 14 червня 2014 року поблизу Луганська вантажного літаку Збройних сил України Іл-76, в наслідок чого загинуло 49 українських військовослужбовців.

"Його особа встановлена - це Лєбєдєв Андрій Миколайович, старший стрілок-зенітник розрахунку ПЗРК", - йдеться у повідомленні.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що з'явився детальний опис подій бою в Сирії, який стався 7 лютого 2018 року між американськими військами та ПВК Вагнера.