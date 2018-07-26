Итоги дня: 26 июля

Великобритания предоставила политубежище экс-главе "Укрспецэкспорта"

Бывший руководитель компании "Укрспецэкспорт" Сергей Бондарчук, которого подозревают в хищении 7,5 млн долларов госимущества, получил политическое убежище в Великобритании. Об этом сообщил заместитель главы Генпрокуратуры Евгений Енин. Он подчеркнул, что такое решение принял суд, несмотря на усилия украинских и британских прокуроров.

Суд взял под стражу водителя Hummer, который насмерть сбил ребенка в Киеве

Водителя Hummer Кирилла Островского, который в Печерском районе Киева насмерть сбил 10-летнюю девочку и пытался скрыться с места аварии, взяли под стражу. Соответствующее решение сегодня, 26 июля 2018 года, принял Шевченковский районный суд Киева. Решением суда 23-летнему подозреваемому избрали содержание под стражей до 21 сентября 2018 года. Также суд отметил, что Островский арестован без права залога.

СБУ обнародовала досье наемников ЧВК "Вагнера", которые воевали в Сирии

СБУ идентифицировала 206 наемников российской Частной военной компании (ЧВК) "Вагнера", которые принимали участие в военных действиях в Сирии в феврале этого года. Об этом сообщил на брифинге в Киеве руководитель аппарата СБУ Игорь Гуськов. В СБУ сообщают, что в феврале 2018 года появилась информация о потерях ЧВК "Вагнера" на территории Сирии во время так называемого "пригожинского наступления" в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Как отмечается, не менее 80 из них погибли, еще почти 100 получили ранения различной степени тяжести.

Бывший военный поджог себя у здания Минобороны в Киеве

Бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины Сергей Ульянов поджог себя у здания Министерства обороны. Ему пытались помешать поджечь себя, но мужчина смог вырваться. Экс-военный облил себя жидкостью и поднес огонь, однако его оперативно повалили на землю и потушили. Отмечается, что таким способом мужчина решил оказать влияние на суд.

В Полтавской области из-за непогоды госпитализированы несколько человек

В Кременчуге Полтавской области в среду, 25 июля, во время урагана на родителей с двухлетним ребенком прямо на детской площадке упало дерево. Пострадавших в результате падения дерева отца, мать и двухлетнего ребенка госпитализировали. В этот же день в полтавскую больницу после удара молнии был госпитализирован мужчина.

Известная нардеп неожиданно вышла замуж (фото)

Нардеп от партии "Народный фронт", председатель комитета по вопросам свободы слова и информационной политики в Верховной Раде Виктория Сюмар вышла замуж. Это второй брак народной избранницы. Мужем народного депутата стал бывший первый заместитель мэра Ирпеня, активист Дмитрий Христюк.