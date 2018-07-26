Колишній військовий підпалив себе біля будівлі Міноборони в Києві

Чоловіка загасили і надали медичну допомогу

Колишній військовослужбовець Збройних сил України Сергій Ульянов підпалив себе біля будівлі Міністерства оборони. Про це повідомляє InfoResist, посилаючись на інформацію командування Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Йому намагалися перешкодити підпалити себе, але чоловік зміг вирватися. Екс-військовий облив себе рідиною і підніс вогонь, проте його оперативно повалили на землю і загасили. Екс-військовому надали медичну допомогу.

Відзначається, що таким способом чоловік вирішив вплинути на суд.

Він раніше служив у комендантську взводі однієї з військових частин. У вересні 2017 року військового звільнили.

У прес-службі командування відзначили, що екс-військовий після звільнення вирішив судитися з Міноборони і вже програв два позови.

"Ульянов після звільнення зі служби вирішив судитися з відомством. Два судові засідання він програв. Зараз йде судовий процес по третьому позову, на який він систематично не з'являється. Таким чином, вимоги громадянина Ульянова С.В. перейшли в судову площину, і вже не в компетенції командування ССО", - повідомив начальник прес-служби Олексій Нікіфоров.

Нікіфоров припускає, що самопідпал чоловіка є ще однією спробою вплинути на рішення суду.

У командуванні повідомили, що це не перша загроза екс-військового себе спалити. У червні чоловік звернувся на гарячу лінію Міноборони і попередив про акцію під будівлею відомства, а пізніше зареєстрував у КМДА нову акцію самоспалення біля будівлі посольства США.

Сам же екс-військовий у своєму Facebook підкреслював незаконність звільнення із лав ЗСУ. За його словами, командування намагається сховатися від відповідальності.

Нагадаємо, у травні в центрі Луцька чоловік підпалив себе під час концерту.

Як писало РБК-Україна, в жовтні 2017 року у Хмельницькому чоловік намагався покінчити життя самогубством і підпалив себе прямо у своїй квартирі. Його мати змогла самотужки загасити вогонь, який встиг лише пошкодити декоративну обробку кімнати.