Підсумки дня: 26 лютого

•Киевский районный суд Харькова сегодня, 26 февраля, огласил приговор Елене Зайцевой и Геннадию Дронову по делу смертельного ДТП на улице Сумской в центре города. Дронову и Зайцевой дали по 10 лет лишения свободы

•"Батькивщина" вместе с другими фракциями в Верховной раде начинает процедуру импичмента президента Петра Порошенко "за государственную измену, содействие врагу и торговлю на крови со страной-оккупантом"

•Печерский районный суд города Киева в ночь на 26 февраля арестовал на один месяц бывшего начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Владимира Заману

•Согласно журналистскому расследованию, заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский, его сын Игорь с другом и действующий директор "Укроборонпрома" Павел Букин являются участниками схемы по хищениям в оборонном комплексе Украины

•Полиция Одессы на въезде в город задержала автобусы с вооруженными людьми

•Президент США Дональд Трамп прибыл во Вьетнам на второй саммит американского лидера с северокорейским коллегой Ким Чен Ыном

•MARUV не поедет на Евровидение 2019 от Украины. Этот факт не остался незамеченным в России. Так, тамошние звезды, артисты и продюсеры критикуют украинцев и считают себя "более человечными"

•Начиная с 1 апреля, меняется принцип финансирования программы "Доступные лекарства", по которой пациент получает лекарства в аптеках по рецепту бесплатно или с небольшой доплатой

•В Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга церковный хор спел о ядерном ударе по Вашингтону (видео)