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РФ в Радбезі ООН заперечує порушення мінських угод

Новини » Політика    26.04.2019 - 02:16
РФ в Радбезі ООН заперечує порушення мінських угод
Фото: Василь Небензя (kthailand.mid.ru)

Росія не розуміє, як видача паспортів РФ на Донбасі порушує мінські угоди

Постпред Росії Василь Небензя під час засідання Радбезу ООН заявив, що спрощення видачі жителям оккупированого Донбасу російських паспортів не має ніякого відношення до мінських угод. Про це пишуть росЗМІ.

Він заявив, що не розуміє, як питання упрощенния видачі російських паспортів жителям Донбасу порушує мінські угоди

"Я, звичайно, дякую доповідачів за сьогоднішній брифінг, але, відверто кажучи, не зрозумів, яке відношення ці брифінги мали до того питання, яке на прохання української сторони привело нас у цей зал сьогодні, і як це питання співвідноситься з мінськими угодами", - сказав він

За словами Небензи, рішення Росії про полегшення надання російського громадянства жителям Донбасу допоможе "вирішити їхні життєво важливі проблеми".

"У внутрішні справи ми не втручаємося і повзучою анексією не займаємося. Ми лише даємо можливість людям нарешті кардинально вирішити життєво важливі для них проблеми, тому що київська влада ці проблеми вирішувати відмовляється", - сказав поспред РФ.

Раніше повідомлялося, що постійний представник України при ООН Володимир Єльченко на засіданні Ради Безпеки ООН закликав до посилення санкцій проти РФ після указу Володимира Путіна про спрощення видачі російських паспортів жителям окупованого Донбасу.

Нагадаємо, 24 квітня Володимир Путін підписав указ про спрощення процедури надання російського громадянства жителям "Донецької та Луганської народних республік".

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