На Шрі-Ланці прогриміли ще три вибухи

Фото: теракти на Шрі-Ланці (First News)

Інформації про жертви наразі немає

На сході Шрі-Ланки в місті Калмунай прогриміли три вибухи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на News 1st.

Інформації про жертви наразі немає.

Раніше повідомлялося про те, що спеціальні служби проводять у місті антитерористичну операцію.

Раніше влада Шрі-Ланки попередили про загрозу терактів у мечетях острова, у зв'язку з цим прийняті додаткові заходи безпеки.

Крім того, посольство США попередило, що в майбутні вихідні можуть виникнути нові атаки на Шрі-Ланці на релігійні будівлі.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що генеральний директор служби охорони здоров'я Шрі-Ланки спростував інформацію про количистве жертв внаслідок терактів 21 квітня. Число загиблих у великодню неділю на Шрі-Ланці скоротилося до 253 осіб.

В результаті терактів на Шрі-Ланці загинули громадяни США, Данії, Китаю, Японії, Пакистану, Марокко, Індії і Бангладеш. Українців серед постраждалих і загиблих немає.