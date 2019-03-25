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Підсумки дня: 25 березня

Новини » Інше    25.03.2019 - 19:45

Підсумки дня: 25 березня

 • Василь Прозоров, що назвав себе колишнім співробітником Служби безпеки України (СБУ), на прес-конференції в Москві розповів, що з квітня 2014 року сприяв спецслужбам Росії

 • Український політв'язень Павло Гриб сьогодні, 25 березня, написав офіційну заяву про початок голодування, його готують до переведення в окрему камеру в СІЗО

 • Армія Ізраїлю в понеділок, 25 березня, почала наносити удари по цілях ХАМАС на всій території сектора Газа у відповідь на ракетний обстріл

 • Українська військова розвідка фіксує підготовку Росії до переміщення ядерних боєприпасів в окупований Крим

 • Міністерство енергетики Росії очікує, що РФ і Україні вдасться домовитися про продовження контракту на транзит газу через Україну в Євросоюз після 2019 року

 • Президент США Дональд Трамп в найближчі години офіційно визнає суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами

 • У МОЗ скасують лікарняні в тому вигляді, в якому вони є зараз – у паперовому. Натомість лікарняні будуть оформлюватися у електронному вигляді. З 1 квітня також рецепти лікарів будуть електронними

 • В ДТП в Одесі, яка сталася в ніч на неділю, 24 березня, загинуло дві людини. Одна з жертв, Вікторія Кравченко, виявилася родичкою голлівудської суперзірки Сильвестра Сталлоне (фото)

 • Вибори президента України можуть суттєво вплинути на ринок нерухомості. З приходом будь-якого нового президента, швидше за все, почнеться перерозподіл ринку житла

 • Погода в Україні з вівторка, 26 березня, по неділю, 31 березня, буде кілька разів змінюватись, даруючи українцям приємні, і не дуже, сюрпризи

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