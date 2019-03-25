Україна і Росія домовляться про транзит газу після 2019 року, - Міненерго РФ

Фото: Анатолій Яновський (minenergo gov ru)

Продовження контракту може відбудуться в жовтні або травні, коли відбутися підсумкова тристороння зустріч

Міністерство енергетики Росії очікує, що РФ і Україні вдасться домовитися про продовження контракту на транзит газу через Україну в Євросоюз після 2019 року. Про це заявив заступник міністра енергетики РФ Анатолій Яновський, повідомляють росЗМІ.

За його словами, продовження контракту може відбудуться в жовтні, коли відбутися підсумкова тристороння зустріч Росії, України і ЄС. Зараз наступна зустріч планується на травень цього року.

"Ми очікуємо, що в якійсь мірі вдасться домовитися з Україною щодо транзиту газу після 2020 року. Якщо цього не відбудеться в травні, то, ймовірно, це відбудеться в жовтні", - сказав він.

Нагадаємо, Україна не закуповує російський газ безпосередньо з 25 листопада 2015 року. Крім того, на початку 2018 року арбітраж у Стокгольмі зобов'язав "Газпром" поставляти газ Україні за тією ж ціною, за якою продають Німеччині.

Раніше також повідомлялося, що "Газпром" припинить транзит газу через Україну в Туреччину з 2020 року. Також міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Росія і Угорщина домовилися про постачання російського газу на 2020 рік, навіть без угоди про транзит газу між Москвою і Києвом.