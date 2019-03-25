ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Україна і Росія домовляться про транзит газу після 2019 року, - Міненерго РФ

Новини » Економіка    25.03.2019 - 09:48
Україна і Росія домовляться про транзит газу після 2019 року, - Міненерго РФ
Фото: Анатолій Яновський (minenergo gov ru)

Продовження контракту може відбудуться в жовтні або травні, коли відбутися підсумкова тристороння зустріч

Міністерство енергетики Росії очікує, що РФ і Україні вдасться домовитися про продовження контракту на транзит газу через Україну в Євросоюз після 2019 року. Про це заявив заступник міністра енергетики РФ Анатолій Яновський, повідомляють росЗМІ.

За його словами, продовження контракту може відбудуться в жовтні, коли відбутися підсумкова тристороння зустріч Росії, України і ЄС. Зараз наступна зустріч планується на травень цього року.

"Ми очікуємо, що в якійсь мірі вдасться домовитися з Україною щодо транзиту газу після 2020 року. Якщо цього не відбудеться в травні, то, ймовірно, це відбудеться в жовтні", - сказав він.

Нагадаємо, Україна не закуповує російський газ безпосередньо з 25 листопада 2015 року. Крім того, на початку 2018 року арбітраж у Стокгольмі зобов'язав "Газпром" поставляти газ Україні за тією ж ціною, за якою продають Німеччині.

Раніше також повідомлялося, що "Газпром" припинить транзит газу через Україну в Туреччину з 2020 року. Також міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Росія і Угорщина домовилися про постачання російського газу на 2020 рік, навіть без угоди про транзит газу між Москвою і Києвом.

ЄС не визнає анексію Криму Росією, - декларація Bloomberg розкрив плани щодо збереження Путіна при владі
Новини України ЕвросоюзРосійська ФедераціяУкраїнатранзит газа
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся