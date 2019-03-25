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Трамп сьогодні офіційно визнає суверенітет Ізраїлю над Голанами

Новини » Політика    25.03.2019 - 17:37
Трамп сьогодні офіційно визнає суверенітет Ізраїлю над Голанами
Фото: Дональд Трамп (president.pl)

Трамп визнає суверенітет Ізраїлю над Голанами на переговорах з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньях

Президент США Дональд Трамп в найближчі пару годин офіційно визнає суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами. Про це заявив віце-президент США Майкл Пенс, передає Вloomberg.

За словами Пенса, Трамп зробить це на переговорах з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху в Білому домі.

"Протягом декількох поколінь лідери визнавали, що Голанські висоти мають вирішальне значення для стратегічної безпеки Ізраїлю", - заявив заступник керівника адміністрації США.

Нагадаємо, на цьому тижні Трамп заявив, що США мають намір визнати суверенітет Ізраїлю над Голанами. Зокрема, він зазначив, що через 52 роки після Шестиденної війни настав час визнати ізраїльський суверенітет над цією територією. Він також пояснив, що це рішення має стратегічне значення для безпеки Ізраїлю.

Відзначимо, до 1967 року Голанські висоти були частиною Сирії, але в ході Шестиденної війни Ізраїль взяв дві третини висот під свій контроль.

Ізраїльська сторона наполегливо доводить, що Голани з давніх пір належали до єврейського народу, а передача цієї території Сирії у 1923 році була незаконною. Зокрема, згідно з мандатом Ліги Націй Голани відводилися Великобританії, яка повинна була сприяти створення "єврейського національного осередку". Крім того, з військової точки зору природний рельєф Голан ідеальний для забезпечення безпеки Ізраїлю на східних рубежах.

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