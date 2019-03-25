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Екс-співробітник СБУ заявив у Москві про роботу на російські спецслужби

Новини » Політика    25.03.2019 - 12:22
Екс-співробітник СБУ заявив у Москві про роботу на російські спецслужби
Фото: Василь Прозоров (скрін відео)

За його словами, прийняти це рішення його підштовхнули події на "Майдані"

Назвавший себе колишнім співробітником Служби безпеки України (СБУ) Василь Прозоров на прес-конференції в Москві розповів, що з квітня 2014 року сприяв спецслужбам Росії. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на росЗМІ.

За його словами, прийняти це рішення його підштовхнули події на Майдані у 2014 році.

"З 1999 по 2018 рік я був співробітником служби безпеки України, причому з травня 2014 року працював у центральному апараті, а саме у штабі антитерористичного центру СБУ. З квітня 2014 року я абсолютно добровільно, за ідеологічними мотивами, сприяв спецслужбам РФ в отриманні інформації про діяльність українських силовиків, зокрема в районі проведення АТО", - підкреслив він.

Як підтвердження роботи на СБУ він представив грамоту, видану йому за "високий професіоналізм і відданість справі зміцнення державної безпеки України".

"Ця влада - не моя. Коли до мене прийшло усвідомлення націоналістичного, навіть нацистського, антинародного перевороту в Києві, я прийняв рішення боротися з цією владою будь-якими доступними методами", - заявив він.

Крім цього, Прозоров заявив, що вбивство Мотороли і Гіві - польових командирів "ДНР / ЛНР" - це результат спецоперацій, проведених СБУ.

Нагадаємо, працівника стратегічного підприємства Міністерства оборони засудили до чотирьох років ув'язнення за звинуваченням у державній зраді.

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