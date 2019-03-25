Итоги дня: 25 марта

• Назвавший себя бывшим сотрудником Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров на пресс-конференции в Москве рассказал, что с апреля 2014 года оказывал содействие спецслужбам России

• Украинский политзаключенный Павел Гриб сегодня, 25 марта, написал официальное заявление о начале голодовки, его готовят к переводу в отдельную камеру в СИЗО

• Армия Израиля в понедельник, 25 марта, начала наносить удары по целям ХАМАС на всей территории сектора Газа в ответ на ракетный обстрел

• Украинская военная разведка фиксирует подготовку России к перемещению ядерных боеприпасов в оккупированный Крым

• Министерство энергетики России ожидает, что РФ и Украине удастся договориться о продлении контракта на транзит газа через Украину в Евросоюз после 2019 года

• Президент США Дональд Трамп в ближайшие часы официально признает суверенитет Израиля над Голанскими высотами

• В Минздраве отменят больничные в том виде, в котором они есть сейчас – в бумажном. Вместо этого больничные будут оформляться в электронном виде. С 1 апреля также рецепты врачей будут электронными

• В ДТП в Одессе, которое случилось в ночь на воскресенье, 24 марта, погибли два человека. Одна из жертв, Виктория Кравченко, оказалась родственницей голливудской суперзвезды Сильвестра Сталлоне (фото)

• Выборы президента Украины могут существенно повлиять на рынок недвижимости. С приходом любого нового президента, скорее всего, начнется перераспределение рынка жилья

• Погода в Украине со вторника, 26 марта, по воскресенье, 31 марта, будет несколько раз меняться, даря украинцам приятные, и не очень, сюрпризы