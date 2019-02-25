Підсумки дня: 25 лютого

Правоохранители сообщили о подозрении бывшему начальнику Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимиру Заману в совершении государственной измены

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) и певица MARUV, которая победила в национальном отборе на Евровидение 2019, не пришли к согласию относительно участия в песенном конкурсе

В рамках индексации с 1 марта вводятся дополнительные выплаты пенсионерам. Пенсионеры получат два транша

Если бы президентские выборы в Украине проходили в середине февраля, самые высокие шансы выйти во второй тур имели бы Владимир Зеленский, Петр Порошенко и Юлия Тимошенко

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета работает стажером в Европейском парламенте и имеет беспрепятственный доступ к ряду документов Евросоюза. Об этом говорится в расследовании журналистов "Радио Свобода"

Крымский мост, построенный оккупантами, попал в эпицентр нового скандала. Известный украинский мостостроитель Георгий Росновский рассказал, что грандиозное сооружение построено по самому дешевому проекту, а его сооружение нужно было в основном для отмывания денег

Петр Порошенко на минувших выходных посетил Львовскую область, где пообщался с жителями Червонограда. Во время выступления на Вечевой площади в Червонограде, президент Украины резко осадил провокатора (видео)

В секонд-хенде в день завоза товара Днепра толпа выломала дверь и разбила окна. После открытия секонд-хенда люди ринулись в помещение, сметая все на своем пути

Сегодня, 25 февраля, состоялась церемония награждения кинопремии Оскар, которая прошла в Лос-Анджелесе. Киноакадемия вручила 24 статуэки