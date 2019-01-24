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Підсумки дня: 24 січня

Новини » Інше    24.01.2019 - 17:43

Підсумки дня: 24 січня

• Оболонський районний суд Києва визнав Януковича винним у державній зраді та обрав йому покарання у вигляді 13 років позбавлення волі

• Субсидія в результаті монетизації стане соціальною виплатою і з 1 березня пенсіонери почнуть отримувати її одночасно з пенсією

• Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) сьогодні, 24 січня, прийняла українську резолюцію по Азову

• Скандал, пов'язаний з трагічною смертю 21-річної студентки, що замерзла в лісі, набирає нових обертів

• Народний синоптик Наталка Діденко попереджає українців про міцні морози 25 січня

• Під Киевом величезна фура перекинулася на бік і повисла на причепі над зустрічною смугою (фото)

• Сьогодні у віці 107 років пішла з життя найстаріша жінка України - уродженка Буковини Марія Мороз (схимонахиня Іоанна)

• Українські депутати різко відреагували на знімальну групу телеканалу "Росія 24" і журналістку Ольгу Скабееву, яка знову спробувала взяти коментар (відео)

• Герцогіня Кейт Міддлтон поділилася кількома власними секратами того,  як виглядати бездоганно, не порушуючи королівського протоколу.

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