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ПАРЄ прийняла резолюцію по Азову

Новини » Політика    24.01.2019 - 13:05
ПАРЄ прийняла резолюцію по Азову
Ілюстративне фото (assembly.coe.int)

За прийняття резолюції віддали 103 голоси

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) сьогодні, 24 січня, прийняла українську резолюцію по Азову. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter глави української делегації, віце-президента ПАРЄ Володимира Ар'єва.

Резолюцію підтримали 103 голосами.

ПАРЄ прийняла резолюцію по Азову

"Резолюція ПАРЄ по Азову, над якою працювали 2 місяці, прийнята. 103 за! Текст хороший. Вітаю делегацію з чудовим результатом роботи!" - зазначив Ар'єв.

Нагадаємо, Україна в резолюції ПАРЄ вимагає звільнення моряків і політв'язнів РФ. Також у документі засуджується будівництво Керченського моста, який порушує територіальну цілісність України; обшуки українських судів в Азовському морі.

Крім того, резолюція ПАРЄ підтримує пропозицію Німеччини і Франції про третій стороні по спостерігачам у Керченській протоці.

Як писало РБК-Україна, українська делегація на дебатах у ПАРЄ закликала ввести "Азовський пакет санкцій" проти Росії і громадян РФ, причетних до захоплення українських суден і моряків у Керченській протоці 25 листопада.

Підкреслимо також, політичний комітет асамблеї підтримав усі українські поправки до проекту резолюції щодо ситуації в Азовському морі і Керченській протоці. Зокрема, в резолюції буде формулювання, що захоплені українські моряки, як військовополонені, підпадають під визначення Женевської конвенції.

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