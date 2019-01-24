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З 1 березня субсидія буде виплачуватися одночасно з пенсією

Новини » Суспільство    24.01.2019 - 00:23
З 1 березня субсидія буде виплачуватися одночасно з пенсією
Фото: Андрій Рева (РБК-Україна)

75% людей, якы отримують субсидії - пенсіонери

Субсидія в результаті монетизації стане соціальною виплатою і з 1 березня пенсіонери почнуть отримувати її одночасно з пенсією. Про це повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева, передає РБК-Україна з посиланням на "112 Україна".

"Субсидія у результаті всіх цих змін стає соціальною виплатою. Вона сплачується місяць в місяць, день в день. Таким чином, з 1 березня період виплати синхронізується з періодом виплати пенсій і, відповідно, люди будуть отримувати ці кошти одночасно з пенсією", - сказав міністр.

Він зазначив, що cубсидії вже призначені та що 75% людей, що їх отримують, це пенсіонери.

"Відповідно, вони сьогодні отримують пенсію частково через банки, частково - через "Укрпошту". Напрошується висновок сам собою - виплачувати ці кошти безпосередньо підприємствам або на рахунки людей, які вже сьогодні отримують пенсію - це суто технічне питання, нормальне, який не потребує серйозних зусиль", - розповів Рева.

Нагадаємо, представник Міністерства фінансів Сергій Авраменко під час засідання комітету Верховної ради з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення заявив, що платформа для впровадження верифікації державних виплат на сферу соціального захисту українців готова на 95%.

 

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