Королівські ритуали краси: beauty-секрети Кейт Міддлтон

Фото: Кейт Міддлтон (GettyImages)

Відомий факт, що герцогиня майже не користується декоративною косметикою, але засоби по догляду для неї дуже важливі

Природність і натуральність герцогині Кембриджської стала вже аксіомою. Ви не побачите Кейт нафарбованою занадто яскраво або за використанням модних трендів в мейкапі, тільки класичний легкий макіяж в натуральних відтінках. Що стосується проблем з шкірою, які намагаються приховати багато жінок за фотошопом або вдавшись до послуг ін'єкційної косметології, то ці прийоми Міддлтон використовувати не збирається.

Однак, це не означає, що вона байдужа до жіночих ритуалів краси, навпаки, у Кейт є кілька власних секретів, як виглядати бездоганно, не порушуючи королівського протоколу.

1. Олія шипшини

Ніжна олійка з плодів шипшини добре зволожує шкіру, пом'якшує і розгладжує її. Цей продукт зайняв особливе місце в косметичці Кейт ще з часів вагітності принцесою Шарлоттою. Шанувальниці герцогині не відстають від кумира і донині активно скуповують пляшки з олією шипшини. Тільки уявіть, у світі кожні 20 секунд продається флакончик олійки, як у Кейт.

Фото: (instagram.com/kensingtonroyal)

2. Нігті

Королівський протокол забороняє носити довгі або яскраві нігті, однак їх обов'язково необхідно утримувати в порядку. Впоратися з цим завданням герцогині допомагає прозорий лак або покриття у відтінках нюд.

Фото: (instagram.com/kensingtonroyal)

3. Волосся

Завжди блискучі і доглянуті локони Кейт заслуга її особистого стиліста по волоссю, Річарда Уорда. Однак, щоб утримувати свої волосся в порядку між виходами у світ герцогиня користується безсульфатным шампунем і кондиціонером в форматі 2 в 1.

А красивий об'єм волосся для Кейт створюється з допомогою гребня. Стиліст підхоплює пасма волосся на маківці і ховає його в волоссі.

Фото: (instagram.com/kensingtonroyal)

4. Стрижка

Міні-трюк на випадок підвищеної уваги: Кейт завжди оновлює стрижку перед тим, як зробити важливе оголошення, коли до неї будуть прикуті об'єктиви сотень фотокамер.

Фото: (instagram.com/kensingtonroyal)

5. Харчування

Так, раціон харчування теж можна по праву віднести до ще одного ритуалу краси, адже правильне харчування — запорука прекрасної зовнішності.

Кейт воліє їсти невеликими порціями з перервами в 3-3,5 години і випивати норму води, відповідно до її ваги (приблизно 1,5 літра на добу). Крім того, вона уникає малокорисних продуктів в раціоні — жирного м'яса, солодкого і мучного, а віддає перевагу пісному м'ясу і птиці, рибі і овочам.

Фото: (instagram.com/kensingtonroyal)

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До речі, молодший брат герцогині Кембриджської, молодий мільярдер Джеймс Міддлтон, вважається одним з найбажаніших холостяків Великобританії.

Раніше Кейт Мідллтон відвідала Королівський театр Ковент-Гарден і зацікавилася технологією виготовлення сценічних костюмів для акторів.

Суперечливі образи Кейт Міддлтон (фото: РБК-Україна)