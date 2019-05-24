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Зеленський скасував указ Порошенка про призначення члена Нацради

Новини » Політика    24.05.2019 - 12:10
Зеленський скасував указ Порошенка про призначення члена Нацради
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Він скасував указ про призначення Горковенка членом Нацради з питань телебачення і радіомовлення

Президент Володимир Зеленський скасував указ про призначення Володимира Горковенка членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Про це йдеться на сайті президента.

Раніше п'ятий президент Петро Порошенко призначив Володимира Горковенка членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, а до цього звільнив голову Нацради з питань телебачення та радіомовлення Юрія Артеменка.

"Скасувати указ президента України від 4 травня 2019 року № 187 "Про призначення В.Горковенка членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення", - йдеться у повідомленні.

Зеленський скасував указ Порошенка про призначення члена НацрадиВчора президент перепризначив Валерія Сушкевича уповноваженим президента з прав людей з інвалідністю та Вадима Свириденка уповноваженим президента з питань реабілітації учасників бойових дій.

Раніше повідомлялось, що вчора президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Олени Зеркаль заступницею глави Адміністрації президента. Однак, пізніше указ Зеленського зник з сайту президента. Джерела РБК-Україна в АП повідомили, що Зеркаль відмовилася від посади заступника глави АП Андрія Богдана. Пізніше Зеленський скасував свій указ про призначення Зеркаль.

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