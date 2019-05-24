Верховний суд отримав третій позов про розпуск Ради

Фото: будівля ВСУ (РБК-Україна)

До Верховного суду подано вже три позовні заяви про розпуск парламенту

В Касаційний адміністративний суд надійшла заява про визнання протизаконними дії президента України Володимира Зеленського щодо підпису указу від 21 травня "Про дострокове припинення повноважень Верховної ради України та призначення позачергових виборів" в частині призначення позачергової виборів у ВР. Про це повідомляє прес-служба суду.

Заява подана фізичною особою безпосередньо в канцелярію Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду сьогодні, 24 травня 2019 року. Справа зареєстрована під номером 9901/280/19.

Таким чином у Верховний суд подано вже три позовні заяви, якими заперечується указ президента від 21.05.2019 року № 303/2019.

Нагадаємо, у Верховний суд 23 травня надійшло дві позовні заяви про визнання протиправним і недійсним указу президента України Володимира Зеленського про розпуск парламенту.

Відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України суддя протягом п'яти днів з дня подачі позовної заяви виносить ухвалу про таких процессуальныех діях.

Додамо, що під час інавгурації Володимир Зеленський заявив про розпуск Ради. Своїм указом президент також призначив дострокові вибори на 21 липня.