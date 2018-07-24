У Запорізькій обл. постраждали 26 пасажирів потяга Київ-Бердянськ

Двоє людей були госпіталізовані внаслідок інциденту

На станції Пологи у Запорізькій області 26 пасажирів поїзду № 227 Київ-Бердянськ постраждали при підведенні локомотива, двох людей було госпіталізовано, передає прес-служба ПАТ "Укрзалізниця".

Вказано, що при підведенні локомотиву допустили перевищення швидкості, що й привело до травмування людей.

"Сьогодні вранці на станції Пологи (Запорізька область) у ході підведення локомотива до пасажирського поїзда № 227 Київ-Бердянськ було допущено перевищення швидкості під час з’єднання, що призвело до травмування пасажирів (забиття, садна, опіки тощо)", - сказано у повідомленні.

Повідомляється, що на місце інциденту викликали швидку. За попередньою інформацією, медичну допомогу отримали 26 пасажирів, а двох людей - жінку з дитиною - госпіталізували до Пологівської міської лікарні.

Зазначається, що потяг відправили за маршрутом слідування із затримкою на 1 годину 35 хвилин, а для з’ясування обставин інциденту на місце виїхала комісія регіональної філії "Придніпровська залізниця".

Нагадаємо, на початку липня у місті Коломия Івано-Франківської області загорівся приміський пасажирський поїзд. Один вагон вигорів повністю. Пасажирам довелося вистрибувати з вікон, так як весь склад був оповитий чорним димом.

Як писало РБК-Україна у травні, в Івано-Франківській області автомобіль в'їхав у потяг, у результаті події одна людина загинула.