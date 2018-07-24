Поліція відкрила справу за фактом травмування пасажирів поїзда Київ-Бердянськ

Пасажири отримали травми при зчепленні локомотива з вагонами

Поліція відкрила кримінальну справу за фактом травмування пасажирів поїзда Київ-Бердянськ на залізничній станції в Запорізькій області. Про це йдеться в повідомленні поліції Запорізької області.

Повідомляється, що близько 08:30 на станцію Пологи прибув пасажирський потяг. При заміні тепловоза машиніст перевищив допустиму швидкість, в результаті при зчепленні з вагонами стався поштовх. Постраждалим пасажирам на місці надали медичну допомогу. До районної лікарні з опіком тулуба доставили хлопчика 2014 народження, на якого розлився гарячий чай.

Слідчі місцевого відділу поліції відкрили провадження за ознаками ч. 1 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, як раніше повідомляло РБК-Україна, у Запорізькій області постраждали 26 пасажирів поїзда Київ-Бердянськ. Зокрема, на станції Пологи при підведенні локомотива до поїзда перевищили швидкість, в результаті зіткнення пасажири отримали травми.