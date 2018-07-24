Пожежа біля Афін: число жертв зросло до 74 людини

Ще 180 постраждали, серед них 23 дітей

У Греції поблизу Афін внаслідок пожежі загинуло щонайменше 74 людини, ще 180 постраждали. Про це повідомляє Protothema.

Так, значно зросла кількість загиблих у місті Маті. Сьогодні зранку там повідомляли про "десятки загиблих" у полі неподалік від місцевої таверни, а пізніше виявили ще 11 тіл загиблих.

Як зазначається, серед постраждалих від пожежі 164 дорослих, також 71 людей залишаються в лікарнях. Постраждали 23 дітей, 12 із них перебувають у лікарнях. Крім того, ще близько 100 осіб вважаються зниклими без вісти.

Раніше РБК-Україна писало, що військові оприлюднили відео наслідків смертельних пожеж у Греції.

Також додамо, що у Греції оголошено триденну жалобу за жертвами лісових пожеж.

Через пожежу влада Греції ввела режим надзвичайного стану і вже запросила допомогу у інших країн. Як заявив Ціпрас, ситуація вийшла з-під контролю. З прибережної зони евакуювали людей по воді.