Пожежа біля Афін: число жертв зросло до 74 людини

Новини Надзвичайні події 24.07.2018 - 18:09
Фото: лісові пожежі у Греції (twitter.com/chryssameleti)
Фото: лісові пожежі у Греції (twitter.com/chryssameleti)

Ще 180 постраждали, серед них 23 дітей

У Греції поблизу Афін внаслідок пожежі загинуло щонайменше 74 людини, ще 180 постраждали. Про це повідомляє Protothema.

Так, значно зросла кількість загиблих у місті Маті. Сьогодні зранку там повідомляли про "десятки загиблих" у полі неподалік від місцевої таверни, а пізніше виявили ще 11 тіл загиблих.

Як зазначається, серед постраждалих від пожежі 164 дорослих, також 71 людей залишаються в лікарнях. Постраждали 23 дітей, 12 із них перебувають у лікарнях. Крім того, ще близько 100 осіб вважаються зниклими без вісти.

Раніше РБК-Україна писало, що військові оприлюднили відео наслідків смертельних пожеж у Греції.

Також додамо, що у Греції оголошено триденну жалобу за жертвами лісових пожеж.

Через пожежу влада Греції ввела режим надзвичайного стану і вже запросила допомогу у інших країн. Як заявив Ціпрас, ситуація вийшла з-під контролю. З прибережної зони евакуювали людей по воді.

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Теги:  пожежа,  Жертвы,  Афины  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС