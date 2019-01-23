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Підсумки дня: 23 січня
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23.01.2019 - 20:23
Новость на русском
Кабінет міністрів України
припинив дію ще низки угод
, підписаних в рамках Співдружності незалежних держав (СНД).
Святослав Вакарчук
відповів на запитання
про плани на майбутні вибори президента України
У Києві дівчина на авто
влетіла в людну зупинку
: фото з місця НП
Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик
визнаний кращим боксером
за підсумками 2018 року за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC).У Києві у Володимирському кафедральному соборі Філарет, якому сьогодні виповнилося 90 років,
звернувся до українців із промовою
В Україні
можуть оголосити епідемію кору
: МОЗ розгляне питання до кінця тижня
У Рівненській області 45-річна Світлана Ковалевич
народила 19-ту дитину
- вона стала самою багатодітною мамою області
У столичному метрополітені в середу, 23 січня,
на пероні станції метро "Театральна" помер чоловік
В Україні найближчим часом очікується морозна погода, температура місцями
сягатиме -20 градусів
Поки королівська сім'я знаходиться в "хвилюючій напрузі", чекаючи появи на світ первістка Меган Маркл і принца Гаррі, майбутня молода мама вже щосили
продумує облаштування дитячої кімнати свого малюка
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