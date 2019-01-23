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Україна вийшла ще з декількох угод у рамках СНД

Новини » Політика    23.01.2019 - 12:21
Україна вийшла ще з декількох угод у рамках СНД
Ілюстративне фото (cis.minsk.by)

Нинішні зобов'язання України в рамках асоціації з ЄС несумісні з угодами в СНД

Кабінет міністрів України припинив дію ще низки угод, підписаних в рамках Співдружності незалежних держав (СНД). Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

На сьогоднішньому засіданні уряд прийняв рішення припинити дію наступних угод:

  • Про міждержавний обмін економічною інформацією (підписано 26 червня 1992 року в Мінську);
  • Про обмін інформацією у сфері зовнішньоекономічної діяльності (підписано 24 вересня 1993 року в Москві);
  • Про співробітництво у сфері зовнішньоекономічної діяльності (підписано 15 травня 1992 року в Ташкенті).

В уряді підкреслюють, що на сьогодні Україна має низку зобов'язань у сфері міжнародної торгівлі, зокрема, як учасниця Світової організації торгівлі та в рамках Угоди про асоціацію з Євросоюзом, окремі норми якої несумісні з вищевказаними зобов'язаннями в рамках СНД.

 

Фото: постанова Кабміну

Нагадаємо, раніше Україна вийшла з угоди про розвиток виставково-ярмаркової діяльності в Співдружності незалежних держав. Тоді в уряді пояснили, що угода в цілому застаріла і не відповідає сучасному стану торговельно-економічних відносин між країнами.

Відзначимо, в травні 2018 року президент Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про вихід України з договорів СНД.

 

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