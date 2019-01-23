МОЗ до кінця тижня може розглянути питання про оголошення епідемії кору

Фото: Уляна Супрун (Віталій Носач, РБК-Україна)

Відомство до кінця тижня підготує документи для скликання спеціальної комісії

Міністерство охорони здоров'я до кінця тижня має намір скликати спеціальну комісію по розгляду питання необхідності оголошення епідемії кору в Україні. Про це повідомила в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, передає РБК-Україна.

За її словами, для того, щоб оголосити епідемію кору в Україні, необхідно підтвердження ряду показників.

"Є багато показників по епідемії. Це не тільки кількість хворих і кількість смертей. Зараз щоб оголосити епідемію ми повинні скликати спеціальну комісію, яка буде це робити. До кінця тижня ми збираємо всі документи, що б можна було зібрати цю комісію і розглянути, чи настав час епідемії", - сказала вона.

Супрун підкреслила, що під час епідемії Міністерство охорони здоров'я має більше можливостей для того, щоб закуповувати вакцини.

Нагадаємо, з 28 грудня 2018 року до 18 січня 2019 року на кір в Україні захворіли вже 8498 осіб: 3537 дорослих і 4961 дитина.

Раніше в МОЗ назвали терміни придатності вакцин від кору: максимальний термін придатності більшості вакцин - 20 березня 2020 року, а також з усіх залишків є партія майже 400 тисяч доз з терміном придатності до 31 січня 2020 року. Зазначимо, раніше оприлюднити дані про термін придатності вакцин просив парламентський комітет з питань охорони здоров'я.

Як писало РБК-Україна раніше, Міністерство охорони здоров'я України спростувало заяви комітету Верховної ради з питань охорони здоров'я про небезпеку вакцинації від кору під час епідемії грипу.

Додамо, більше 54 тисяч українців захворіли на кір протягом минулого року.