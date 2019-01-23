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Гендерна нейтральність: як Меган Маркл облаштовує дитячу для первістка

Lite » Стиль життя 23.01.2019 - 11:17
Гендерна нейтральність: як Меган Маркл облаштовує дитячу для первістка
Меган Маркл і принц Гаррі (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Герцогиня Сасекська переживає за еко-безпеку кімнати своєї майбутньої дитини

Поки королівська сім'я знаходиться в "хвилюючій напрузі", чекаючи появи на світ первістка Меган Маркл і принца Гаррі, майбутня молода мама вже щосили продумує облаштування дитячої кімнати свого малюка. Так, англійському виданню The Sun стало відомо, що герцогиня Сасекська хоче зробити інтер'єр кімнати своєї дитини у "гендерно-нейтральних" тонах.

При цьому наголошується, що перша кімната первістка Меган і Гаррі буде розташована в Frogmore Cottage на території Фрогмор хаус енд Гарденс — парк, що прилягає до Віндзорського замку.

Гендерна нейтральність: як Меган Маркл облаштовує дитячу для первісткаГендерна нейтральність: як Меган Маркл облаштовує дитячу для первістка

Котедж Frogmore Cottage

Так, Меган Маркл рішуче відмовилася від будь-якого яскраво вираженого кольору дитячої ("дівочого" рожевого або "хлопчачого" блакитного). Замість цього герцогиня Сасекська зажадала від одного з провідних дизайнерів Vicky Charles (Віка Чарльз) оформити дитячу в монохромній гамі, де домінувати будуть білий і сірий.

Більш того, Маркл, яка раніше залишилася без охоронця, вкрай трепетно поставилася і до екологічності матеріалів для спальні свого первістка. За запитом герцогині, стіни будуть пофарбовані виключно в еко-безпечну фарбу з евкаліптової і розмаринової олії.

Цікаво, але вважається, що випаровування цих масел благотворно впливають на пам'ять і зміцнення імунної системи.

Меган Маркл і принц Гаррі

Принтц Гаррі і Меган Маркл (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Що стосується фінансового питання, то оформляти дитячу кімнату будуть за рахунок так званого бюджету реновації королівського майна (передбачаються витрати до 3 млн фунтів).

Також джерело The Sun повідомляє, що Меган Маркл настільки турбується про здоров'я малюка, що перейшла на веганський тип харчування, відмовившись від вживання м'яса та інших продуктів тваринного походження. Навіть принц Гаррі на певний час обмежує себе від таких продуктів.

Вагітна Меган Маркл

Вагітна Меган Маркл (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Відзначимо, що раніше Меган Маркл проговорилася про передбачувану дату пологів. Її первісток повинен з'явитися в кінці квітня або початку травня.

Також до цього Меган Маркл відвідала шоу Cirque du Soleil в блискучому платті і браслет принцеси Діани.

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