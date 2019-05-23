Ахметов провів "роз'яснювальні бесіди" з депутатами через ініціативи Зеленського

Фото: Рінат Ахметов (scm.com.ua)

Ахметов робить ставку на мажоритарні округи, обіцяючи бонуси рейтинговим депутатам

У депутатському корпусі стверджують, що у зв'язку з ініціативами президента Володимира Зеленського олігарх Рінат Ахметов провів "роз'яснювальні бесіди" як з керівництвом Радикальної партії, так і "Оппоблока". Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Зіткнулися лобами: чому депутати і Зеленський не домовилися про нові правила проведення виборів".

За словами відразу декількох джерел видання РБК-Україна в Раді, Ахметов робить ставку на мажоритарні округи, обіцяючи бонуси рейтинговим депутатам.

"Рінат Леонідович зрозумів, що у разі закритих пропорційних списків у партії Зеленського буде монобільшість. А це повна вертикаль влади, уряд, силовики, ГПУ. Що це в перспективі може йому обіцяти - він чудово усвідомлює", - говорить джерело РБК-Україна.

Нагадаємо, вчора Рада відмовилася голосувати за законопроекти Зеленського. Він подав до ВР законопроекти про вибори і публічні закупівлі. У зв'язку з цим Зеленський заявив, що "народні депутати помиляються і навіть в мажоритарних округах українці оберуть нових політиків, здатних змінити країну не на словах, а на ділі".

"Старі політики обрали стару систему, бо тільки вона дає їм шанс продовжити політичне життя. Вони розраховують за гроші та гречку знову пролізти у Верховну раду", - написав він у Facebook.