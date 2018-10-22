Суд заарештував Нагорного до 30 листопада

Фото: Тимофій Нагорний (facebook.com timofejn)

Нагорний був узятий під варту в залі суду

Апеляційний суд Києва обрав для бізнесмена Тимофія Нагорного, підозрюваного у держзраді, запобіжний захід у вигляді тримання в СІЗО до 30 листопада без права внесення застави, передає кореспондент РБК-Україна.

Сьогодні, 22 жовтня, суд розглянув апеляційну скаргу прокуратури на судове рішення суду першої інстанції про арешт Нагорного з можливістю внесення застави.

Так, розглянувши скаргу, суд постановив скасувати попереднє рішення суду і обрати Нагорному запобіжний захід у вигляді арешту до 30 листопада без права застави. Нагорний був узятий під варту в залі суду.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що сьогодні Служба безпеки України оприлюднила отримані в ході розслідування матеріали слідства, які свідчать про вербування Нагорного російської Федеральної службою безпеки (ФСБ).

Зазначимо, Нагорний був затриманий у Києві на початку жовтня. Крім держзради йому інкримінують шахрайство. У жовтні Печерський районний суд Києва обрав Нагорному запобіжний захід у вигляді утримання під вартою і встановив заставу 528 600 гривень. Разом з тим, сторона обвинувачення заявила, що стаття про держзраду, інкримінована Нагорному, не передбачає можливість внесення застави, та подала апеляцію.