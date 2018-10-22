Янукович хоче особисто приїхати в суд для останнього слова, - адвокат

Фото: Віктор Янукович (UN Photo)

Адвокат не уточнив точного часу прибуття Януковича в суд

Адвокат екс-президента України у справі про його держзраду заявив, що Віктор Янукович для останнього слова прийде в суд особисто. Про це в коментарі РБК-Україна сказав адвокат обвинуваченого Олександр Горошинський.

"Подивимось, чи буду я завтра на засіданні (Оболонського райсуду Києва по справі держзради Януковича, - ред.). Але так, він (Янукович, - ред.) буде особисто. Можливо трохи пізніше", - сказав адвокат Горошинський.

Зазначимо, адвокат Горошинський також представляє інтереси п'ятьох екс-"беркутівців" у Святошинському суді. До слова, сьогодні він присутній на призначеному на 11:30 засіданні. Однак на слухання по справі Януковича, призначене на 9 ранку, він не прибув.

Як повідомляло РБК-Україна, Оболонський районний суд запросив Януковича для останнього слова на 23 жовтня. Його адвокат раніше зазначав, що екс-президент буде виступати з останнім словом у суді тільки в порядку міжнародної правової допомоги.

Додамо, що суд дозволив Януковичу виступити з останнім словом у суді по відеозв'язку.