Угорщина розблокувала проведення саміту Україна-НАТО в Брюсселі

Будапешт не проти участі України у саміті НАТО

Угорщина розблокувала участь України у липневому саміті НАТО в Брюсселі. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто на прес-конференції за підсумками консультацій з українською стороною, передає mukachevo.net.

"Нещодавно я зустрічався з Майком Помпео (держсекретар США, - ред.) у Вашингтоні, і там я йому сказав, що ми нічого не маємо проти, щоб в липні в Брюсселі відбувся саміт НАТО за участю України, де будуть обговорюватися питання безпеки в Чорноморському регіоні", - зазначив Сійярто.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під Ужгородом почалися українсько-угорські переговори щодо закону про освіту. У консультаціях взяли участь глави МЗС обох країн Павло Клімкін та Петер Сійярто, міністр освіти і науки України Лілія Гриневич та голова угорського міністерства людських ресурсів Міклош Кашлер. Також у переговорах брали участь представники закарпатських угорців.