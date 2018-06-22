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ГПУ закрила кримінальне провадження проти "Нової Пошти"

НовиниПолітика    22.06.2018 - 17:28
Фото: "Нова Пошта" (facebook.com/nova.poshta.official)
Фото: "Нова Пошта" (facebook.com/nova.poshta.official)

Співвласник ТОВ "Нова Пошта" подякував усім за підтримку

Кримінальне провадження, що було ініційоване Генеральною прокуратурою України (ГПУ) стосовно діяльності ТОВ "Нова Пошта", було закрито 14 червня 2018 року за відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Цю інформацію РБК-Україна підтвердили у ГПУ.

Співвласник ТОВ "Нова Пошта" В’ячеслав Климов подякував усім за підтримку.

Нагадаємо, 18 березня представники ГПУ провели обшуки в офісах "Нової Пошти" в Києві, Полтаві, Харкові та Дніпрі.

Прес-секретар генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган запевнила, що слідчі дії відбувалися без залучення спецпідрозділів, в рамках закону.

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Теги публікації: ГПУ, Нова пошта  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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