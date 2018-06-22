ГПУ закрила кримінальне провадження проти "Нової Пошти"

Співвласник ТОВ "Нова Пошта" подякував усім за підтримку

Кримінальне провадження, що було ініційоване Генеральною прокуратурою України (ГПУ) стосовно діяльності ТОВ "Нова Пошта", було закрито 14 червня 2018 року за відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Цю інформацію РБК-Україна підтвердили у ГПУ.

Співвласник ТОВ "Нова Пошта" В’ячеслав Климов подякував усім за підтримку.

Нагадаємо, 18 березня представники ГПУ провели обшуки в офісах "Нової Пошти" в Києві, Полтаві, Харкові та Дніпрі.

Прес-секретар генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган запевнила, що слідчі дії відбувалися без залучення спецпідрозділів, в рамках закону.