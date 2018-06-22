Порошенко представив нового главу Донецької ОДА

Порошенко також зазначив, що Донбас знаходиться серед перших його пріоритетів
Президент України Петро Порошенко сьогодні, 22 червня 2018 року, у Краматорську представив нового главу Донецької облдержадміністрації. Донецьку ОДА очолив Олександр Куць.
"Олександр Іванович з перших днів війни був добровольцем на фронті у складі бойових груп СБУ. Це людина, яка рішуче іде в бій, має аналітичний склад ума, добре відома на Донбасі. Впевнений в тому, що той досвід, який є, ефективної співпраці з ООС, з силовиками, з нардепами, є безцінним. Має перший пріоритет: мир, безпека людей, відновлення інфраструктури і розвиток територій", - зазначив Порошенко.
Порошенко також зазначив, що Донбас стовідсотків знаходиться серед перших пріоритетів президента.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України затвердив Куця головою Донецької ОДА.