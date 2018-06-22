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Порошенко представив нового главу Донецької ОДА

НовиниПолітика    22.06.2018 - 14:16
Фото: Петро Порошенко і Олександр Куць (https://twitter.com/STsegolko)
Фото: Петро Порошенко і Олександр Куць (https://twitter.com/STsegolko)

Порошенко також зазначив, що Донбас знаходиться серед перших його пріоритетів

Президент України Петро Порошенко сьогодні, 22 червня 2018 року, у Краматорську представив нового главу Донецької облдержадміністрації. Донецьку ОДА очолив Олександр Куць.

"Олександр Іванович з перших днів війни був добровольцем на фронті у складі бойових груп СБУ. Це людина, яка рішуче іде в бій, має аналітичний склад ума, добре відома на Донбасі. Впевнений в тому, що той досвід, який є, ефективної співпраці з ООС, з силовиками, з нардепами, є безцінним. Має перший пріоритет: мир, безпека людей, відновлення інфраструктури і розвиток територій", - зазначив Порошенко.

Порошенко також зазначив, що Донбас стовідсотків знаходиться серед перших пріоритетів президента.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України затвердив Куця головою Донецької ОДА.

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Теги публікації: Порошенко Петро, Донецьк  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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