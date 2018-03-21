Ryanair та аеропорт "Бориспіль" успішно завершили переговори

Угоду з Ryanair можуть підписати до кінця тижня

Найбільший лоукостер Ryanair і міжнародний аеропорт "Бориспіль" успішно завершили переговори, за підсумками яких авіакомпанія вийде на український ринок. Про це на засіданні Кабміну заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає кореспондент РБК-Україна.

"Є добра новина. Як мені повідомив Офіс інвестицій, Міністерство інфраструктури, аеропорт "Бориспіль" ефективно завершили перемовини з Ryanair. Аеропорт "Бориспіль" вводить нову систему розцінок. У авіакомпаній зростає колосальними темпами авіапотік, що має зменшити плату за перевезення", - заявив Гройсман.

За його словами, в результаті досягнутих угод перельоти стануть більш доступними.

"До кінця тижня угоду буде підписано", - додав Гройсман.

У нас є гарна новина. Аеропорт "Бориспіль", офіс залучення інвестицій та Мінінфраструктури ефективно завершили перемовини з Ryanair. Чекаємо, що до кінця тижня угоду з #Ryanair буде підписано. pic.twitter.com/gkD2k3Y0fL — Volodymyr Groysman (@VGroysman) March 21, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ryanair розглядає можливість польотів ще з трьох міст України.

"Що стосується інших міст України, крім Львова і Києва, ми активно говоримо і дивимося й інші напрямки. Зокрема, це Харків, Одеса, Херсон. Але все це пізніша перспектива", - заявив комерційний директора Ryanair Девід О'Брайан в інтерв'ю польському Forbes.

