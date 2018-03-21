Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Ryanair та аеропорт "Бориспіль" успішно завершили переговори

НовиниПолітика    21.03.2018 - 12:01
Фото: літак Ryanair (wikimedia.org)
Фото: літак Ryanair (wikimedia.org)

Угоду з Ryanair можуть підписати до кінця тижня

Найбільший лоукостер Ryanair і міжнародний аеропорт "Бориспіль" успішно завершили переговори, за підсумками яких авіакомпанія вийде на український ринок. Про це на засіданні Кабміну заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає кореспондент РБК-Україна.

"Є добра новина. Як мені повідомив Офіс інвестицій, Міністерство інфраструктури, аеропорт "Бориспіль" ефективно завершили перемовини з Ryanair. Аеропорт "Бориспіль" вводить нову систему розцінок. У авіакомпаній зростає колосальними темпами авіапотік, що має зменшити плату за перевезення", - заявив Гройсман.

За його словами, в результаті досягнутих угод перельоти стануть більш доступними.

"До кінця тижня угоду буде підписано", - додав Гройсман.

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ryanair розглядає можливість польотів ще з трьох міст України.

"Що стосується інших міст України, крім Львова і Києва, ми активно говоримо і дивимося й інші напрямки. Зокрема, це Харків, Одеса, Херсон. Але все це пізніша перспектива", - заявив комерційний директора Ryanair Девід О'Брайан в інтерв'ю польському Forbes.
 

До кінця року на український ринок можуть зайти ще дві бюджетні авіакомпанії, - Омелян
Теги: Ryanair, лоукост, аэропорт Борисполь
"Рука до ліктя у колектора просто висіла": з'явилися нові деталі вибуху в київській багатоповерхівці
У Сумах дитина потрапила в реанімацію через отруєння кімнатною рослиною
"Ба-бах": Савченко епічно потролила депутатів (відео)
"Микита, твоєї мами більше немає": з'явилися нові деталі про страшне вбивство жінки під Києвом
On Top