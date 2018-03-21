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Україна припинила дію програми економічного співробітництва з РФ

НовиниПолітика    21.03.2018 - 12:30
Фото: засідання Кабміну kmu.gov.ua)
Фото: засідання Кабміну kmu.gov.ua)

Програма, зокрема, передбачала військово-технічне співробітництво України та РФ

Україна припинила дію програми економічного співробітництва з Російською Федерацією на 2011-2020 роки. Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду, передає кореспондент РБК-Україна.

Зазначимо, одним з основних напрямів даної програми була активізація співпраці у сфері військово-технічного співробітництва. Передбачалося, що Україна та Росія будуть створювати спільні підприємства та стратегічні корпоративні об'єднання для створення нових зразків продукції військового, подвійного та спецпризначення.

Крім того, програма передбачала розвиток співпраці в області видобутку, переробки, зберігання та транзиту вуглеводнів, а також спільну розробку та освоєння технологій розвідки і видобутку газу з нетрадиційних джерел, освоєння та експлуатацію вуглеводневих родовищ на чорноморському шельфі.

Припинення дії програми є частиною комплексу заходів, спрямованих на протидію агресивній політиці РФ. Дії, які протягом останніх кількох років Росія систематично вживає щодо України, прямо суперечать заявленим у програмі цілям розвитку співробітництва між країнами.

Зокрема, з кінця 2015 року РФ послідовно здійснює торгівельну та транзитну агресію щодо України:

  • одностороннє припинення Договору про зону вільної торгівлі в рамках СНД для України у зв’язку з чим  до товарів походженням з України застосовується ввізне мито у розмірі ставок Єдиного митного тарифу ЄАЕС;
  • заборона на імпорт для деяких видів сільськогосподарської продукції, сировини і продуктів харчування, у тому числі походженням з України;
  • фактичне блокування транзиту українських товарів територією Російської Федерації.

 

Фото: програма співпраці з РФ

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна обмежує імпорт мінеральних добрив з Росії. Дане рішення прийняли у якості антидемпінгових заходів для захисту українських виробників.

 

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Теги: Російська Федерація, экономика, сотрудничество
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