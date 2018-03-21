"Газпром" оскаржить штраф АМКУ на 171 млрд гривень в міжнародному суді

Російський "Газпром" не визнав правомірність штрафу

Російський "Газпром" не визнав правомірність штрафу, накладеного на компанію Антимонопольним комітетом України (АМКУ) і готує у зв'язку з цим новий позов у міжнародний арбітраж. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на прес-службу компанії.

Повідомляється, що "Газпром" вважає такі дії України порушенням його прав.

"У зв'язку з порушенням українською владою своїх зобов'язань щодо угоди 1998 року "Газпром" має намір звернутися до міжнародних арбітрів", - повідомляють в компанії.

Нагадаємо, київський апеляційний господарський суд відмовив в задоволенні скарги на штраф АМКУ, накладений на російського газового монополіста "Газпром". Відповідне рішення було прийнято судом 13 березня 2018 року.

Згідно з документом, до 2017 року суд зобов'язав "Газпром" сплатити до державного бюджету України понад 171 млрд гривень штрафних санкцій за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Міністр юстиції України Павло Петренко заявив, що з російського "Газпрому" в бюджет України вже стягнуто понад 100 млн гривень. Це все засоби, які перебували на території нашої держави.